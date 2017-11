OL : Diakhaby ciblé par Chelsea pour succéder à David Luiz !

Dans : OL, Ligue 1, Premier League, Mercato.

Ce n’est pas le joueur le plus utilisé par Bruno Génésio depuis le début de la saison, et pourtant, c’est peut-être déjà le plus courtisé pour le prochain mercato... Mouctar Diakhaby a une cote énorme en Europe. Auteur de prestations impressionnantes en Ligue Europa la saison dernière, le défenseur central de 20 ans est suivi par les plus grandes écuries. Récemment, des intérêts de la Juventus Turin et de Manchester City ont été révélés pour l’homme aux 4 matchs de Ligue 1 cette saison. A cette liste prestigieuse vient désormais s’ajouter Chelsea…

A en croire les informations du Daily Mail, Antonio Conte apprécie particulièrement le profil de Mouctar Diakhaby, qu’il imagine bien s’intégrer dans son système à trois défenseurs centraux. Surtout, l’ancien sélectionneur de l’Italie verrait en l’international espoir français le parfait remplaçant de David Luiz, plus que jamais écarté (8 matchs de Premier League cette saison) et qui pourrait quitter les Blues dans les prochains mois.

Ces dernières semaines, l’Inter Milan a également été cité parmi les prétendants à la signature du joueur, barré par Marcelo et Jérémy Morel cette saison dans le Rhône. Reste à voir comment réagira Jean-Michel Aulas quand les premières offres tomberont. Et de connaître la position du joueur devant tant de courtisans…