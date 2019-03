OL : Détrôner le PSG et gagner la C1, Aulas va provoquer des fous rires

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

En course pour une place sur le podium de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a un objectif précis en ligne de mire.

Le club rhodanien souhaite terminer à la deuxième place, soit le dernier billet direct pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Compte tenu de la suprématie du Paris Saint-Germain, les Gones ne peuvent pas viser plus haut, du moins pas cette saison. Car à l’avenir, Jean-Michel Aulas ne s’interdit rien, et surtout pas de viser un sacre en championnat, voire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

« Quand on prend la responsabilité d'un club sur une aussi longue période, on imagine que c'est pour gagner, a confié le président lyonnais à Europe 1. Il faut revenir au plus haut niveau du football français. On est tout le temps bien placé, mais le PSG a modifié la donne, il faut revenir au sommet du football français. De la même manière que nous avons gagné des coupes d'Europe avec l'équipe féminine, on adorerait gagner une coupe d'Europe, une Europa League ou une Ligue des Champions, donc c'est le but ultime de toute cette construction. » Quitte à amuser ses détracteurs, JMA n’est pas du genre à se cacher.