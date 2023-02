OL : Désaccord Aulas-Textor autour de Bruno Cheyrou !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Actuel directeur de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou est le chouchou de Jean-Michel Aulas pour devenir directeur sportif. Mais John Textor n'est pas du même avis.

L’OL joue deux matchs décisifs ou presque concernant la suite de sa saison. Ce mercredi soir, l’équipe de Laurent Blanc veut continuer sa route en Coupe de France, le plus court chemin pour une coupe européenne, et pour cela il lui faudra éliminer une formation de Lille en net regain de forme. Et le week-end prochain, ce sera un Lens revanchard qui viendra aussi au Groupama Stadium. Mais pendant ce temps-là, cela remue dans les coulisses de l’Olympique Lyonnais où l’on attend la prochaine désignation du fameux conseiller sportif souhaité par Jean-Michel Aulas. Pour l’instant, Sonny Anderson fait figure de grandissime favori à ce poste, même si le nom d’Edmilson revient aussi, et une décision devrait intervenir la semaine prochaine. Et ce choix du board de l’OL ne sera pas anodin, car il déterminera probablement aussi celui de l’avenir de Bruno Cheyrou.

Aulas et Textor n'ont pas la même idée

Actuellement patron du recrutement de Lyon, l’ancien joueur est autant apprécié par Jean-Michel Aulas qu’il est détesté par une majorité de supporters lyonnais. Et lorsque le président de l’OL a annoncé, dans Le Monde, qu’il voulait faire de Bruno Cheyrou le futur directeur sportif de son club, cela a grogné fort sur les réseaux sociaux. Cependant, à en croire Hugo Guillemet, cette promotion n’est pas du tout acquise, loin de là même, car John Textor veut faire entendre sa voix dans cette nomination du directeur sportif du club qu’il a acheté pour 800 millions d’euros. « L’éventuelle promotion de Bruno Cheyrou du chef de la cellule de recrutement devrait attendre un peu : l’avis du prochain conseiller sportif sera pris en compte. D’autant que le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais a, de son côté, déjà pris des contacts à l’étranger avec d’autres profils pour ce poste », explique le journaliste du quotidien sportif.