OL : Des visiteurs surprises font flipper la Préfecture de Lyon !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Depuis 48 heures, le message était clair et net, il n'y avait aucune raison de craindre des problèmes avec les supporters moscovites pour le match retour d'Europa League entre l'OL et le CSKA Moscou jeudi soir au Groupama Stadium. Oui mais voilà, finalement les choses pourraient être plus compliquées que prévu, comme le raconte ce mercredi après-midi le média lyonnais LyonMag.

Car une centaine de supporters russes supplémentaires se sont ajoutés à ceux déjà annoncés, avec quand même un détail qui fait frissonner, ces ultras seraient issus du Spartak Moscou et pas du CSKA. Et les supporters du Spartak ont une sale réputation confirmée récemment par des incidents très violents provoqués en février dernier à Bilbao. Du côté de la préfecture du Rhône on reconnait que tout cela est désormais pris très au sérieux, les autorités étant attentives à un éventuel rendez-vous entre fans des deux clubs moscovites pour en découdre de manière virile et pas courtoise. « Des effectifs supplémentaires de police seront déployés en Presqu'île, sur le chemin jusqu'au Groupama Stadium et aux abords du stade de Décines-Charpieu. Avec la possibilité de recalibrer le dispositif de sécurité en temps réel », précise LyonMag. Autrement dit, la tension sera grande autour de cette rencontre importante pour l'OL et le CSKA Moscou.