OL : Des conditions bizarres pour le prêt de Jeffinho ?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va prochainement enregistrer l'arrivée de Jeffinho, dans un accord entre deux clubs de John Textor qui pose question.

Plusieurs recrues devraient arriver dans les prochaines heures à l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas ayant même parlé de trois joueurs. Jeffinho a déjà pris la direction de Lyon pour y signer un contrat particulier, puisqu’il s’agit d’un prêt payant avec option d’achat. Entre deux clubs dont le propriétaire est John Textor, cela interpelle forcément et surtout quand les détails financiers sont annoncés par Globo. En effet, il s’agirait donc bien d’un prêt payant mais à hauteur de 5 millions d’euros pour six mois seulement. Un montant extrêmement rare à ce niveau, même si Joao Felix a aussi connu ce moyen pour rebondir à Chelsea, mais il s’agit d’un joueur évolué à 100 ME, et dont le prêt payant a coûté 10 ME.

Botafogo pleure Jeffinho selon Aulas

Pour l’OL, à ce prêt payant s’ajoute un achat définitif possible à hauteur de 10 ME, soit 15 ME au total. Des montants qui questionnent, même si Jean-Michel Aulas préférait voir le positif avec la qualité de cette recrue destinée à remplacer les joueurs offensifs partis (Tete et Toko Ekambi). « Jeffinho va venir, il est dans l'avion, et John est bien embêté, vu la réaction de milliers de supporters de Botafogo », a livré le président de l’OL dans les colonnes de L’Equipe. Une façon de faire comprendre que l’OL a fait une très bonne affaire, même si cela reste à confirmer sur le terrain pour un joueur qui n’aura que quelques mois pour convaincre et justifier cet investissement non négligeable.