OL : Depay, Traoré... Lyon fait trembler l'Europe

Dans : OL.

Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais se rendra sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg avec l’intention de prendre les trois points, et confirmer ainsi sa bonne position au sein de son groupe.

Ancien pensionnaire de Ligue 1, Malcom s’apprête à retrouver l’Olympique Lyonnais, lui qui avait manqué le match aller au Groupama Stadium en raison d’une blessure. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-attaquant des Girondins de Bordeaux et du FC Barcelone respecte très fortement les Gones. Interrogé par RMC, il a ainsi indiqué que des joueurs tels que Memphis Depay ou Bertrand Traoré étaient à surveiller de près pour la défense russe.

« Il y a de grands joueurs et de bons footballeurs au Zénith, comme Dziouba et Azmoum. Ivanovic est expérimenté, derrière, et je crois qu'avec l'équipe qu'on a on peut aller chercher la qualification pour la suite de la Ligue des Champions. Contre Lyon, ce sera un gros match, dans une ambiance magnifique, même moi j'ai trop envie de jouer ! Lyon a beaucoup de joueurs de qualité : Depay, Traoré, Aouar ; pratiquement toute l'équipe. Mais en Champions League on voit qu'il n'y a pas d'équipe B ni de match facile » a indiqué l’ailier droit du Zénith Saint-Pétersbourg, qui espère que son équipe parviendra à obtenir un meilleur résultat qu’au match aller. Pour rappel, les Lyonnais et les joueurs du Zénith avaient partagé les points au Groupama Stadium (1-1).