OL : Depay prolongé, la tentative désespérée de Garcia

Alors que Memphis Depay a confirmé son départ en fin de contrat cet été, l’Olympique Lyonnais essaie toujours de le retenir. Cette fois, c’est l’entraîneur Rudi Garcia qui a tenté sa chance en conférence de presse.

Memphis Depay ne laisse plus aucun suspense. Après son message énigmatique publié lundi sur les réseaux sociaux, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a confirmé son départ en fin de contrat cet été. Il ne reste plus qu’à connaître l’identité de sa prochaine équipe, le FC Barcelone étant toujours annoncé avec insistance. On s’attendait donc à voir Rudi Garcia lui rendre hommage face aux médias. Mais à l’image de son président Jean-Michel Aulas, l’entraîneur des Gones n’a pas totalement perdu l’espoir de conserver le Néerlandais.

« Je dirais que Memphis est en fin de contrat donc il peut... Oui, a priori on devrait le retrouver sous d'autres couleurs la saison prochaine, a d’abord accepté le technicien. Mais bon... Franchement, dans le football on ne sait jamais donc pourquoi ne pas envisager, s'il ne trouve pas chaussure à son pied ailleurs, qu'il puisse regarder du côté de l'OL ? Là où, comme il l'a dit, c'est chez lui, c'est sa maison, il y est devenu un homme. Et puis c'est un formidable joueur. Même s'il a eu beaucoup de responsabilités, notamment depuis que je suis arrivé, on a vu toute l'ampleur et l'implication de Memphis. »

« Partir la tête haute ou… »

« Vingt buts et dix passes décisives en Ligue 1, je crois que ça n'était jamais arrivé à l'OL. Il faut qu'il fasse au moins une passe décisive de plus dimanche (contre Nice) et puis il pourra partir la tête haute ou envisager la proposition de l'OL avec intérêt parce que c'est l'un des grands clubs en France bien évidemment et en Europe aussi, a glissé Rudi Garcia. (…) J'ai connu de grands joueurs, lui en fait partie. Il a devant lui les plus belles années de sa carrière, le club qui va le récupérer fera une acquisition de très haut niveau. » La direction appréciera la tentative d’un entraîneur pas du tout certain de conserver son poste.