OL : Depay est parti, Paqueta prend du galon

En fin de contrat, Memphis Depay s’est officiellement engagé en faveur du FC Barcelone. Un coup dur pour l’Olympique Lyonnais…

Et pour cause, l’OL perd son leader offensif avec le charismatique Memphis Depay. Promu capitaine des Gones par Rudi Garcia, le Néerlandais va laisser un grand vide sur le terrain mais également dans le vestiaire. Pour l’heure, on ignore qui sera le futur capitaine de l’Olympique Lyonnais. Peter Bosz aura toute la préparation pour trancher cette question. Plusieurs candidats sont imaginables, de Marcelo à Jason Denayer en passant par Houssem Aouar ou Léo Dubois. Sur un plan davantage technique, l’OL devra se trouver un nouveau taulier. Lucas Paqueta a les épaules pour prendre du galon et un geste fort de Lyon tend dans ce sens.

A en croire les informations obtenues par Olympique-et-Lyonnais.com, la direction rhodanienne a fait le choix d’attribuer le n°10 laissé vacant par Memphis Depay à Lucas Paqueta. Le geste est bien sûr symbolique, mais il illustre à quel point Juninho et Jean-Michel Aulas font confiance au Brésilien, actuellement à la Copa America afin de défendre les couleurs de son pays. Ce geste symbolique confirme par ailleurs qu’un départ n’est pas à l’ordre du jour pour Lucas Paqueta, malgré sa belle cote sur le marché des transferts. Dans le secteur du milieu de terrain, il est important pour Peter Bosz d’avoir une certitude avec l’ex-joueur de l’AC Milan dans la mesure où l'avenir d'autres joueurs s'écrit en pointiller. En effet, Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie tandis que Thiago Mendes ne sera pas retenu en cas de proposition intéressante. L’ancien Lillois, recruté pour 25 ME il y a deux ans, figure notamment dans la short-list de Flamengo, qui recherche activement un successeur à Gerson, lequel a signé en faveur de l’Olympique de Marseille cet été.