OL : Depay critiqué pour ce défaut, Garcia a tout prévu

Dans : OL.

Avant d’entamer le sprint final d’une première partie de saison compliquée, l’Olympique Lyonnais tient enfin son nouveau capitaine : Memphis Depay.

Comme prévu, Rudi Garcia a tranché après cette trêve internationale du mois de novembre. Durant ses six premiers matchs à la tête du club rhodanien, le technicien français a fait des tests. De Marcelo à Aouar, en passant par Lopes, Memphis, Denayer et Dubois, l’ancien coach de l’OM a fait tourner le brassard. Si les six joueurs ont tous plus ou moins répondu présents, Garcia a finalement opté pour l'international néerlandais. Même s’il ne parle pas français, Depay est le leader technique de l’OL cette saison. Auteur de 11 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues avec Lyon, l’ancien de Manchester United aura donc de grandes responsabilités pour la suite de cet exercice 2019-2020. Un choix pleinement assumé par Garcia, qui sait bien que les critiques sur le fait que Memphis Depay ne parle pas français vont tomber rapidement.

« Memphis Depay capitaine ? Je lui ai annoncé jeudi matin. Il s’est dégagé à tous les niveaux, aussi bien sur l’extra-sportif que sur ses performances. Ces six semaines m’ont permis de faire un état des lieux. Ceux qui ont porté le brassard sont des leaders naturels, des joueurs de qualité. Le leadership n’attend pas le nombre des années. Memphis s’est montré à la hauteur sur et en dehors du terrain. Il fait des efforts au niveau de la langue pour progresser, il a même commencé à prendre des cours de français », a expliqué, en conférence de presse, Garcia, qui en a profité pour annoncer que Dubois sera capitaine de l’OL samedi contre Nice en l'absence de Memphis, revenu blessé à une cuisse de sélection…