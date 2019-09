OL : La pire série de Lyon depuis....23 ans !

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis l'explosive victoire contre Angers au Groupama Stadium (6-0) le vendredi 16 août dernier, l'Olympique Lyonnais n'a plus remporté une seule rencontre que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Cela fait donc 7 rencontres sans le moindre succès, ce qui n'était plus arrivé depuis la saison 1995-1996 comme le rappelle Opta Jean. Entre mars et mai 1996, l'OL, alors entraîné par un certain Guy Stéphan, avait disputé 8 matches sans victoire. Cette saison-là, Lyon avait fini 11e de Ligue 1, avait été éliminé en 32e de finale de la Coupe de France, avait perdu aux tirs au but contre Metz en finale de la Coupe de la Ligue et avait été sorti en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA par Nottingham Forest. Sylvinho est donc en course pour un record dont l'entraîneur brésilien se serait bien passé...