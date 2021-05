OL : Juninho prend une gifle signée Domenech

Dans : OL.

Supporter assumé de l'Olympique Lyonnais, Raymond Domenech estime que Juninho commence à prendre une place un peu trop envahissante à l'OL.

Ancien joueur et entraîneur de Lyon, Raymond Domenech n’est pas du genre à faire dans la langue de bois, notamment lorsqu’il est question d’évoquer son club de cœur. Et cela même s’il s’agit d’égratigner Juninho, idole des fans de l’Olympique Lyonnais. Revenant sur la récente charge médiatique de Rudi Garcia à l’encontre du directeur sportif brésilien, et sur la nomination de Petez Bosz, Raymond Domenech estime que Juninho commence probablement à se prendre pour ce qu’il n’est pas. En recrutant des entraîneurs, tout en passant lui-même les diplômes pour le devenir, l’ancien maître à jouer à l’OL sème un trouble qui inquiète très clairement l’ancien sélectionneur national.

Juninho agace Domenech

Invité de BFM Lyon, Raymond Domenech a reconnu ne pas comprendre à quoi jouait Juninho. « Est-ce que la cohabitation entre Bosz et Juninho se passera bien ? Il n’y a que le terrain et l’expérience qui nous le dira. Déjà, c’est Juninho l’a choisi. Mais est-ce que les directeurs sportifs savent rester à leur place? L’entraineur gère son équipe et ne doit pas avoir d’interférences. C’est négatif pour le club. Chacun a sa place. Le directeur sportif doit intervenir si l’entraîneur lui demande. Mais pas dans son dos. Parce qu’il n’y a rien de plus mortel que ça. Et je comprends que Rudi ait pu le reprocher. S’il est en train de passer ses diplômes et qu’il veut être entraîneur à la place de l’entraîneur, tous ceux qui vont arriver tant qu’il n’aura pas eu son diplôme, il y a aura des problèmes. Le vrai problème de l’OL maintenant sera ce positionnement du directeur sportif qui veut être calife à la place du calife », a lancé Raymond Domenech, qui craint surtout que Juninho ne laisse pas les entraîneurs faire leur boulot sans intervenir.