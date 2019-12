OL : Dembélé à Chelsea, ce n’est plus une rumeur !

Dans : OL.

Au cours des dernières semaines, Moussa Dembélé a régulièrement été cité par les tabloïds anglais, dont la fiabilité est parfois douteuse, pour renforcer les rangs de Manchester United ou de Chelsea.

Il semblerait que cette fois, les tabloïds britanniques avaient vu juste puisque ce mardi, Sky Sports, dont la réputation n’est plus à prouver, affirme que Chelsea est très chaud à l’idée de recruter Moussa Dembélé au mercato hivernal. Ces dernières heures, Frank Lampard et les dirigeants londoniens semblaient encore hésiter entre le profil de l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais et celui de Timo Werner. Visiblement, la nuit a porté conseil à l’état-major de l’actuel quatrième de Premier League.

En effet, le choix de Chelsea se porte désormais clairement sur Moussa Dembélé, à tel point que la direction des Blues a prévu d’envoyer une offre dans les prochaines heures à l’Olympique Lyonnais pour le recrutement de l’ancien international espoirs français. En début de saison, Jean-Michel Aulas avait évoqué la cote de son joueur Outre-Manche, indiquant qu’un départ en cours de saison était tout simplement inenvisageable. Au vu de sa perte de vitesse, constatée depuis quelques semaines, et de la richesse des clubs de Premier League, va-t-il revoir sa position ? L’hypothèse prend de l’épaisseur d’autant que dans le même temps, ce même club de Chelsea souhaite se débarrasser d’Olivier Giroud, un joueur dont le profil fait l’unanimité à l’OL, de Jean-Michel Aulas à Rudi Garcia en passant par Juninho.