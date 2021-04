OL : De Zerbi a trouvé son club, très loin de Lyon

Dans : OL.

Considéré comme une cible au poste d’entraineur pour remplacer un Rudi Garcia plus que jamais sur le départ, Roberto De Zerbi ne prend pas tout la direction de l’Olympique Lyonnais.

Le technicien italien, en fin de contrat avec Sassuolo, est suivi par plusieurs formations dont la Fiorentina, qui fait un énorme forcing pour le convaincre. Mais le coach semble avoir fait son choix, affirme la Gazzetta dello Sport, pour qui l’ancien attaquant de Naples a envie d’une nouvelle aventure à l’étranger, mais pas en France. En effet, De Zerbi est tour proche d’un accord avec le Shakthiar Donetsk, qui lui propose un contrat en or et une expérience possible en Ligue des Champions. Le club ukrainien pourrait aussi récupérer plusieurs joueurs de Sassuolo que De Zerbi veut faire venir avec lui. Pour Lyon, à moins d’un gros revirement de situation, Juninho va devoir trouver d’autres pistes pour diriger son équipe la saison prochaine.