OL : De Zerbi à Lyon, ça s'excite

La presse italienne le répète, l'OL est attentif à la situation de Roberto De Zerbi. Le Shakhtar et la Fiorentina sont également sur le coup.

L'Olympique Lyonnais s'apprête ce dimanche à disputer l'un des matchs les plus importants de sa saison face à l'AS Monaco. En cas de défaite, le titre serait définitivement à oublier, et la Ligue des Champions fortement compromise. Une situation qui coûterait son poste à Rudi Garcia, lui qui arrive en fin de contrat et dont la prolongation semble de plus en plus improbable. Juninho travaille déjà à la succession de l'ancien coach du LOSC et de la Roma, et après le flop Sylvinho, n'aura pas le droit à l'erreur. Si les noms de Christophe Galtier ou Olivier Dall'Oglio ont un temps été évoqués, c'est bel et bien vers l'étranger que le directeur sportif lyonnais a l'intention de se tourner. Le Brésilien surveillait la situation d'Erik ten Hag, mais l'entraîneur vient de prolonger avec l'Ajax jusqu'en 2023. C'est donc désormais en Italie que l'OL pourrait trouver son futur coach.

Juninho fan de De Zerbi

D'après les informations du média italien TuttoMercatoWeb, l'OL a fait de Roberto De Zerbi une piste très sérieuse pour la saison prochaine. Juninho apprécie énormément le profil du jeune entraîneur de 41 ans, très respecté en Italie pour sa philosophie de jeu offensive et son caractère bien trempé, comme en témoigne ses déclarations anti-Super Ligue en conférence de presse il y a quelques semaines. Après trois saisons à Sassuolo, le natif de Brescia ne cache pas son envie de découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture. Il pourrait donc être intéressé par le projet lyonnais. Cependant, la concurrence sera rude pour le technicien italien qui dispose d'une très belle cote sur le marché. Selon le Corriere dello Sport, le Shakhtar Donetsk a déjà proposé un contrat de trois ans assorti de 10 millions d'euros (3M par an + 1M de prime à la signature). En Serie A, la Fiorentina est également très intéressé par son profil.