OL : Dave Appadoo réclame une chose d'urgence à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Accroché par Montpellier dimanche après-midi, Lyon n’avance toujours pas en championnat...

Et à dix journées de la fin du championnat, cela commence à devenir inquiétant. D’autant que dans le jeu, l’équipe de Bruno Genesio ne montre pas de signes d’amélioration. Pour sortir de cette crise, Dave Appadoo réclame l’union sacrée. Selon le journaliste de la Chaîne L’Equipe, c’est le seul moyen pour l’OL de relever la tête et ainsi de se relancer dans la course au podium. Pour rappel, Lyon compte cinq points de retard sur Marseille.

« Les Lyonnais ne sont pas dupes, ils savent que ce qu’ils font, c’est insuffisant… C’est faux de penser qu’au sein du vestiaire, ils pensent que tout va bien. Ils sont conscients qu’ils sont très moyens et que dans le contenu, c’est insuffisant. Même si contre Montpellier dimanche après-midi, ce n’était pas le pire match de l’OL ces dernières semaines… Heureusement, l’OL a réagi en 2e mi-temps. Mais l’équipe est dans le dur. Il doit vraiment y avoir une union sacrée entre le président, l’entraîneur et les joueurs du côté de Lyon » a expliqué Dave Appadoo. Pour l’instant, Jean-Michel Aulas n’a pas lâché son entraîneur. Pour combien de temps, encore ?