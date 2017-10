OL : Daniel Riolo dézingue tout le monde à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Comme face à Dijon puis l’Atalanta en Europa League, Lyon a concédé un nouveau match nul après avoir mené au score.

Cette fois, c’est Angers qui a su faire douter les hommes de Bruno Génésio pour arracher un point (3-3). Très souvent critique envers l’équipe de Jean-Michel Aulas, Daniel Riolo n’a épargné personne, hormis Mariano Diaz, après cette nouvelle déconvenue au Stade Raymond-Kopa. Et comme souvent, Bruno Génésio est dans le viseur du journaliste de RMC.

« Lyon, c’est une équipe qui doit être dans les trois premiers. Maintenant, ça fait une victoire sur les huit derniers matchs… Quand tu vois Lyon, tu as toujours l’impression de voir le même match. Il y a quelques bons moments grâce à des individualités qui font la différence. Mais il n’y a aucune progression dans le jeu collectif. La défense, on a pensé (moi compris) qu’elle était plus solide cette année grâce à Marcelo, mais ce n’est finalement pas beaucoup plus solide qu’avant. Le milieu est bricolé pour permettre à Fekir de briller. Les deux joueurs devant la défense n’arrivent pas à contrôler le jeu. Depay est ridicule sur sa célébration car il a été absolument inexistant. Traoré, c’est des fulgurances et rien d’autre. Mariano Diaz marque un but, au moins ça compte. Mais Bruno Génésio ne fait progresser personne. C’est évident » a balancé le polémiste de RMC dans l’After Foot. Il faudra corriger beaucoup de choses dans deux semaines pour rebondir du côté de l’OL, car c’est Monaco, également en difficulté lors des derniers matchs, qui se présentera au Groupama Stadium de Décines.