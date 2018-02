OL : Daniel Riolo accuse les « joueurs forts » de l’OL !

Dans : OL, Ligue 1.

Pour la 3e fois consécutive en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est incliné dimanche soir. Cette fois, c’est sur la pelouse du Groupama Stadium que les hommes de Bruno Genesio se sont laissés avoir face à une équipe rennaise très efficace. Sur son blog, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec l’OL, qu’il estime incapable de s’en sortir dès lors qu’une équipe défensive se présente face à elle. Surtout, le journaliste de RMC accuse certains cadres de plomber Lyon au plus mauvais moment…

« Après deux défaites de suite en L1, on attendait autre chose de l’OL. On n’attendait pas un début match autant raté, avec une passe décisive de Marcelo pour Khazri. Menés 0/1 dès la 5e, l’OL n’a pas réagi tout de suite. En fait, à part dans les cinq dernières minutes de la première période, tout a été mou. On a assisté à une bouillie de foot. Face au bloc bas de Rennes, Lyon n’a pas trouvé la solution. On ne trouve pas Fekir et encore moins les attaquants. C’est lent, sans mouvement et pire il y a une détermination moyenne… Incapable de faire le jeu, Lyon est handicapé en plus par la faillite de ses joueurs forts. Trois défaites de suite, ça fait vraiment désordre... » a expliqué Daniel Riolo, qui cible sans doute Marcelo, Tousart ou encore Fekir, globalement décevants dimanche soir. Une réaction sera forcément attende dès jeudi soir face à Villarreal en Ligue Europa.