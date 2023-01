OL : Da Silva refuse de partir, Faivre en salle d'attente

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le mercato lyonnais s'anime enfin...au niveau des départs. Damien Da Silva est approché par Nantes tout comme Romain Faivre. Mais, le défenseur n'est pas prêt à partir tandis que l'ancien brestois, aussi suivi ailleurs en Bretagne, est retenu par l'OL.

Sportivement et financièrement, l'OL est sur la pente descendante cette saison. Les Lyonnais sont coincés dans le ventre mou de la Ligue 1 et ils semblent aussi bridés au mercato hivernal au niveau du recrutement. La meilleure chose à faire pour ces problèmes serait de se débarrasser des éléments néfastes du vestiaire. Certains joueurs sont presque inutiles tant leur niveau sur le terrain est inversement proportionnel à leur rémunération. C'est notamment le cas de Romain Faivre ainsi que Damien Da Silva, lequel est en plus impacté par son âge.

Da Silva ne veut pas partir, Faivre ne peut pas

Dans ces dossiers, l'éclaircie est peut-être venue de l'ouest de la France. En effet, le quotidien local Ouest-France indiquait ces dernières heures que Damien Da Silva était suivi par le FC Nantes. Le défenseur ne possède plus que six mois de contrat à l'OL mais il ne figure pas dans les plans de Laurent Blanc, lequel l'a écarté du groupe pour la réception de Strasbourg samedi soir. Néanmoins, jouer la coupe d'Europe avec les Canaris ne semble pas motiver plus que cela l'ancien rennais.

Selon le Progrès, Da Silva a d'autres envies au mercato. « Selon son entourage, le défenseur, qui n’était pas dans le groupe, sur un choix sportif de son entraîneur, pour le match contre Strasbourg se laisse le temps. Il n’envisage pas, sauf très bonne offre bien sûr, de partir cet hiver, mais plutôt à la fin de son contrat en juin (il aura alors 35 ans). Confirmation nous a été apportée qu’il privilégiait plutôt l’étranger », indique le quotidien rhodanien. De son côté, Faivre serait aussi suivi par Nantes tout comme Rennes et Lorient. Cependant, malgré les impératifs financiers de l'OL, pas question de céder l'ancien milieu brestois à un concurrent en championnat. Une autre option devra être envisagée ou Faivre restera à l'OL. Rappelons que, comme Da Silva, il a été écarté pour le match de Strasbourg et Laurent Blanc compte peu sur lui depuis son arrivée en octobre dernier.