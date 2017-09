OL : Critiqué, Mariano Diaz est d’accord avec ses détracteurs

Dans : OL, Ligue 1.

Pour compenser le départ d’Alexandre Lacazette à Arsenal cet été, l’Olympique Lyonnais a choisi de recruter Mariano Diaz au Real Madrid.

Malgré les compliments de Zinédine Zidane et de Karim Benzema, la décision du club rhodanien a surpris les observateurs. Rappelons effectivement que l’attaquant dominicain ne faisait pas partie des plans du technicien français chez les Merengue. Il s’agit donc d’un sacré pari, ce dont Mariano Diaz est bien conscient.

« Les doutes ? Je peux plus ou moins les comprendre, car je n’étais pas le joueur le plus important du Real Madrid, a reconnu l’avant-centre de 24 ans dans Lyon Capitale. Mais maintenant je suis venu ici pour remplacer Alexandre Lacazette et faire aussi bien que lui. J’espère laisser une aussi bonne impression que lui. Je considère que j’ai des failles dans tous les aspects de mon jeu. Je dois encore m’améliorer sur tous les points, je suis encore très perfectible. » Egalement interrogé par la Cadena SER, le Lyonnais a évoqué sa marge de progression avec plus de précision.

Mariano Diaz est lucide

« Je considère aussi que je peux jouer avec les autres, apprendre à combiner et en faire plus pour le collectif, a-t-il confié. Sachez que je travaille pour m’améliorer. Je suis très content en France, de la manière dont se passent les choses et j’espère que cela pourra continuer comme ça. J’ai pu marquer des buts et on espère que l’on continuera à s’améliorer collectivement pour pouvoir nous mêler à la lutte pour les premières places. Je suis très content que l’OL mise autant sur moi et j’espère pouvoir lui rendre cette confiance avec des buts et un bon niveau de jeu. » Pour cela, il faudra vite oublier sa prestation ratée à Paris (2-0) dimanche dernier.