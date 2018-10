OL : Cris raconte comment Lyon avait comploté contre Ribéry

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Voilà une anecdote qui rappellera de bons souvenirs à l’Olympique Lyonnais et à son président Jean-Michel Aulas.

Et pour cause, cette histoire date de l’exercice 2009-2010, la saison où le club rhodanien avait éliminé les Girondins de Bordeaux pour atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Malheureusement, les Gones n’avaient pas passé l’obstacle du Bayern Munich. Mais au moins, ils avaient rempli l’un de leurs objectifs concernant Franck Ribéry. Le Français, en pleine tempête à cause de l'affaire Zahia, avait été expulsé dès la 37e minute à l’aller après une semelle sur Lisandro Lopez. Un dérapage que les coéquipiers de Cris avaient provoqué.

« Il n'y avait pas de plan mais on savait qu’il s’énervait facilement. Surtout face à une équipe française, d’autant qu’il était Marseillais, a raconté l’ancien défenseur central de l’OL sur le plateau de RMC Sport. On a provoqué un peu parce qu’on savait qu’il allait un peu exploser… et on a réussi. » Le Bayern avait quand même remporté ce match (1-0), avant de s’imposer à Lyon au retour (0-3) avec l’expulsion de… Cris.