OL : Coup de théâtre pour l’avenir de Dembélé ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL à la fin de la saison, Moussa Dembélé semble se diriger vers un départ pour zéro euro en juin prochain.

Le scénario paraît inévitable dans la mesure où l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a refusé de nombreux clubs l’été dernier lors du mercato. A cette époque, le club rhodanien, qui venait de faire revenir Alexandre Lacazette, aurait aimé se débarrasser de Moussa Dembélé afin de récupérer une indemnité de transfert. Mais bien décidé à aller au bout de son contrat avec les Gones, l’ex-attaquant du Celtic a refusé toutes les propositions. Dans le but de partir libre ou de prolonger en faveur de l’OL ? Le doute est permis puisqu’après le succès de l’Olympique Lyonnais contre Lille en clôture de la treizième journée de Ligue 1 samedi soir, Moussa Dembélé a confié que rien n’était encore figé au sujet de son avenir et qu’une prolongation à Lyon était toujours envisageable.

Dembélé envisage de prolonger à l'OL

« À aucun moment, j'ai dit que je ne voulais pas prolonger, j'ai dit que je voulais prendre mon temps pour prendre une décision réfléchie en fin de saison. Je n'étais pas surpris de son départ, car les résultats n'y étaient pas (sous Peter Bosz, ndlr). L'arrivée de Laurent Blanc a donné un nouveau souffle et nous a poussés à travailler plus, car forcément tout le monde veut se montrer. Tant mieux pour l'équipe. C'est un renouveau. C'est à nous d'appliquer ce qu'il nous demande sur le terrain. Ce nouveau projet peut me donner envie de continuer à l'OL, bien sûr. Après, une saison, c'est long. Je vais continuer à travailler, car je suis jeune et j'ai une marge de progression, mais ça peut peser dans la balance » a confié Moussa Dembélé au micro de Prime Video. Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont l’intention d’écrire l’avenir de l’OL avec Moussa Dembélé ou si l’attaquant tricolore quittera les Gones à la fin de la saison.