OL : Corentin Tolisso, pas de miracle pour Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure lors de la défaite de l'OL à Rennes, Corentin Tolisso espérait pouvoir éventuellement revenir avant la trêve du Mondial.

C’est une image que les supporters lyonnais n’ont pas oubliée, le dimanche 16 octobre dernier, alors que Laurent Blanc prenait les commandes de l’OL pour son premier match, c’était à Rennes, Corentin Tolisso, effondré, était contraint de quitter ses coéquipiers en plein match. Revenu durant le dernier mercato dans son club formateur, le milieu de terrain de 28 ans, déjà blessé durant la phase de préparation, était cette fois victime d’une lésion à la cuisse. Une blessure qui marquait le point final aux très maigres espoirs du champion du monde 2018 de partir avec la France au Qatar, mais qui surtout a fait rejaillir les doutes sur sa capacité à pouvoir tenir toute une saison sans pépin physique. Du côté de l’Olympique Lyonnais, on croit que Corentin Tolisso peut apporter énormément et son retour était espéré au plus vite.

Tolisso sera prêt pour 2023

Malheureusement, je me retrouve une nouvelle fois blessé. Mais, JE NE LÂCHERAI PAS ET N’ABANDONNERAI JAMAIS. C’est la dure loi du sport ! Je vais continuer de travailler dur avec le staff de l’@OL pour revenir le plus rapidement possible et être de nouveau à 100% ! pic.twitter.com/TCL6xzsPR1 — Corentin Tolisso (@CorentinTolisso) October 17, 2022

Mais à en croire Le Progrès, il n’y aura pas de miracle, et l’ancien joueur du Bayern Munich ne sera en mesure de reprendre la compétition que pour la deuxième partie du championnat. « Corentin Tolisso suit son protocole de reprise par un travail en salle notamment, avec les préparateurs physiques et les kinés. Sans être en mesure de reprendre avec le groupe, il ne rejouera pas avant la trêve Coupe du monde », confirme le quotidien régional. Il est vrai que le net redressement de l'Olympique Lyonnais depuis deux matchs enlève un peu de pression concernant le retour rapide de Corentin Tolisso, lequel sait que Laurent Blanc compte sur lui et n'hésitera pas à le relancer quand il sentira que son joueur est définitivement à 100% sur le plan physique. Une confiance qui doit évidemment aider le milieu de terrain dans sa phase de récupération.