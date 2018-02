OL : Convoité par le Barça, ce buteur de l'OL ne perd pas la raison

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Liga.

Cet été, Myziane Maolida (18 ans) a signé son premier contrat professionnel à l’Olympique Lyonnais. Mais le jeune attaquant rhodanien avait également des offres du FC Barcelone entre les mains. De quoi faire tourner la tête, mais l’international U19 a fait le choix de la raison, en refusant de rejoindre la Catalogne alors qu’il n’avait encore pas eu de temps de jeu en professionnel. Dans les colonnes de Onze-Mondial, Myziane Maolida est revenu sur cet épisode déjà marquant de son début de carrière.

« Comment j’ai géré l’intérêt du Barça ? Naturellement avec mon agent (Philippe Lamboley). J’essaie de ne pas trop penser à ça parce que ça peut te ralentir dans ton football. Ce n’est pas bien pour un footballeur de penser aux clubs et aux sollicitations. Ça perturbe un peu. Aujourd’hui, je suis à Lyon, je suis bien. Après, il est certain que l’intérêt du Barça m’a flatté » a-t-il confié avant de revenir sur son début de saison. « Quand tu réalises que tu vas débuter avec les pros, tu repenses à beaucoup de choses. Mais, quand tu rentres sur le terrain, tu vois la réalité du terrain. Du coup, il faut se concentrer. C’est très dur de rentrer dans un match lorsque tu es jeune. Déjà, les efforts sont compliqués. Ensuite, il faut trouver son deuxième souffle. Mais là, au fur et à mesure du temps, ça va beaucoup mieux » a expliqué celui qui est considéré comme la doublure de Mariano Diaz à l’OL, et qui pourrait de nouveau animer le mercato rhodanien cet été…