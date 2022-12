OL : Cheyrou vend, mal, du rêve au mercato

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a terminé son stage à Dubaï, pas une probante victoire contre Liverpool. Mais, outre la vente du club à John Textor, un autre sujet suscite des commentaires, le marché des transferts.

Sur la sellette après une sortie médiatique catastrophique au début du mercato d’été, Bruno Cheyrou sait qu’en janvier prochain il a tout intérêt à ne pas se rater sur le marché des transferts. Le patron de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais, qui devra rendre des comptes à Jean-Michel Aulas, mais également à John Textor, sait que le classement actuel de l’OL n’est pas à la hauteur des attentes et que Laurent Blanc veut des retouches dans son groupe. Alors, au retour des deux stages effectués par Alexandre Lacazette et ses coéquipiers en Espagne et à Dubaï, Bruno Cheyrou a prévenu tout le monde qu’il ne fallait pas s’attendre à une révolution dans le vestiaire lyonnais. Oui, l’actuel huitième du classement de Ligue 1 veut s’améliorer, mais ce ne sera pas n’importe comment et le patron du mercato de l’OL tient à le faire savoir.

L'OL va s'adapter au mercato 2023

Se confiant aux médias de l’Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou a fixé les limites du mercato de l’OL et des objectifs du club rhodanien. « On parle avec le coach. Vous avez pu voir ces derniers jours les rebondissements si l’on peut dire dans le club. Cela va peut-être nous permettre d’y voir un peu plus clair par rapport à la stratégie et aux finances. Cela va être un mercato particulier. On ne sait pas trop comment ça va réagir. Si le coach a besoin de réaménager légèrement son effectif par rapport à ses principes de jeu, on essayera de faire au mieux. En termes de quantité d’effectif, on est déjà bien fourni. La qualité, on l’a vu contre Liverpool, est conforme à ce que l’on connaît. Si on peut bouger, on bougera pour améliorer l’équipe, pour apporter une plus-value, mais on essayera surtout de s’adapter à un marché », a prévenu le patron de la cellule recrutement de Lyon, qui cette fois n’a pas voulu chambrer ses concurrents en Ligue 1.