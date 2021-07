OL : Cherki et Bosz, la Ligue 1 n'est pas prête

Dans : OL.

La saison dernière, Rayan Cherki a été utilisé avec parcimonie par Rudi Garcia à Lyon. Qu’en sera-t-il avec Peter Bosz dans les semaines à venir ?

Du haut de ses 17 ans, Rayan Cherki aspire à devenir un joueur important de l’Olympique Lyonnais à court terme. Déjà auteur de sept buts avec les professionnels de Lyon en dépit de son jeune âge, Rayan Cherki est décrit dans la capitale des Gaules comme un prodige au talent précoce. En ce sens, il peut rapidement s’imposer dans le onze de départ de l’OL. Ce n’est pas son entraîneur en U15 qui va dire le contraire. Interrogé par Onze-Mondial, son ancien coach Cyrille Dolce s’est montré extrêmement élogieux envers Rayan Cherki. Selon lui, il peut devenir très vite un élément déterminant de l’équipe professionnelle de l’Olympique Lyonnais.

« Ce n’est pas un joueur commun. Je n’aime pas dire ça, mais c’est un virtuose, un artiste ! Il invente des choses, crée des gestes. C’est un joueur capable de te faire basculer un match, étincelant et flamboyant. Il a un talent au départ qui fait qu’il n’était pas comme les autres. Avec tout le potentiel qu’on lui connaît, il faut qu’il réédite des matchs comme à Monaco, en étant décisif pour l’équipe. Le but est qu’il s’impose petit à petit en apportant un plus à l’équipe. Je parle avec le cœur et je crois en lui. Il aura son mot à dire durant les matchs amicaux. J’ai vraiment envie qu’il réussisse. Rayan est un joueur qui fait lever les foules, qui montre que le football est un art » a lancé l’ancien entraîneur de Rayan Cherki à l’Olympique Lyonnais, pour qui le gaucher de 17 ans a toutes les cartes en mains pour s’imposer rapidement aux yeux de Peter Bosz. Cela tombe bien, l’ex-entraîneur de l’Ajax Amsterdam adore les joueurs techniques à façonner…