OL : Rayan Cherki titulaire ? Stop le délire

Très peu utilisé par Rudi Garcia cette saison, Rayan Cherki a été décisif lors de son entrée en jeu sur la pelouse de Monaco dimanche soir (2-3). De là à en faire un titulaire dans le onze de Rudi Garcia.

Lancé pour les dix dernières minutes de ce match électrique, la pépite de l’Olympique Lyonnais a fait la différence en marquant le but de la victoire. Souvent étincelant en Coupe de France, le milieu offensif de 17 ans n’a pas encore brillé en Ligue 1. Ce but en Principauté peut de toute évidence être un véritable déclic dans le lancement de la prometteuse carrière de Rayan Cherki. Correspondant permanent de RMC à Lyon, Edward Jay ne veut cependant pas brûler les étapes. Pour le journaliste, il serait irraisonnable de faire de Rayan Cherki un titulaire à Lyon dans la dernière ligne droite de la saison, l’international U19 de l’Equipe de France n’étant pas encore prêt à assumer cette responsabilité selon lui.

« Les supporters lyonnais veulent voir leur nouvelle pépite. Mais Cherki est encore jeune. Pour l’instant, c’est un super-sub. Il a joué en fin de match contre Monaco, il a touché sept ballons, il met ce but avec Guimaraes. Quand il rentre avec cette envie-là et cet appétit-là, c’est formidable. Est-ce qu’il doit être un super-sub un peu plus longtemps ? Pourquoi pas. Il y avait un Rayan Cherki décisif en Coupe de France, là où il avait eu des titularisations. Maintenant, on attend le Cherki décisif en L1 sur toute une rencontre. Mais il n’a pas encore l’étoffe d’un titulaire à part entière. Il faut rappeler qu’il n’a pas encore 18 ans. Donc il faut lui laisser du temps pour éclore. Ce but contre Monaco peut être un déclic, surtout qu’il est symbolique » a lancé le spécialiste de l’OL, loin d’être convaincu que Rayan Cherki a déjà les épaules pour assumer un statut de titulaire à l’Olympique Lyonnais.