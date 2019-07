OL : Changement de plan total dans le dossier Tousart

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Lucas Tousart n’avait pas apprécié, et il n’avait pas manqué de le faire savoir. En pleine Euro des U21, le milieu de terrain avait appris indirectement, au détour de la conférence de presse d’intronisation de Juninho, que le dirigeant brésilien lui cherchait un concurrent au profil plus technique. Cela laissait entendre que le nouveau DS de l’OL ne comptait pas vraiment sur lui pour l’avenir. Pas encore revenu de vacances, le jeune milieu n’a toujours pas eu son explication à ce sujet, mais il a déjà fait savoir qu’il prendrait une décision sur son avenir après cela. Mais coup de théâtre ce jeudi, puisque Juninho a clairement rectifié le tir à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Youssouf Koné.

« Peut-être que je me suis mal exprimé le premier jour, mais je dois assumer. Le coach cherche un autre profil, mais Lucas a ses qualités et il est très respecté par le groupe, le président, le staff et il a son talent. On compte sur lui », a prévenu l’ancien numéro 8 des grandes années, qui a visiblement tenu à calmer les choses. Il faut dire que Lucas Tousart possède un profil atypique et est encore jeune, ce qui pourrait bien servir pour la longue saison qui attend l’OL, même s’il ne démarre pas avec les faveurs de Sylvinho.