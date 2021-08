OL : Champion Olympique, Guimaraes rentre d'urgence à Lyon

Dans : OL.

Le Brésil a battu l'Espagne en finale du tournoi olympique de football ce samedi à Tokyo. Médaillé d'or, Bruno Guimaraes va revenir dès à Lyon afin de reprendre l'entraînement sous les ordres de Peter Bosz. Le milieu brésilien veut rapidement retrouver l'OL.

Le sport collectif français a brillé lors des Jeux Olympiques de Tokyo, à l’exception du football puisque l’équipe féminine n’était pas qualifiée et que l’équipe masculine est sortie par la petite porte dès le premier tour. Les clubs français ont été sérieusement critiqués après avoir refusé de libérer leurs meilleurs joueurs pour ces JO, se servant du fait qu’il ne s’agissait pas d’un tournoi FIFA et qu’il n’y avait donc aucune obligation à le faire. Du côté de l’Olympique Lyonnais, on a cependant accepté de laisser Bruno Guimaraes participer à ce tournoi avec l’équipe olympique du Brésil, qui défendait son titre. Il est vrai que lorsqu’il a signé son contrat avec l’OL, le milieu de terrain avait demandé aux dirigeants rhodaniens que cette faveur lui soit accordée. Et cela a été le cas.

A ti toda honra e glória!!! Campeão olímpico!! Gratidão. Isso é Brasil 🇧🇷🙏🏽 pic.twitter.com/2pLACii0X7 — Bruno Guimarães (@brunoog97) August 7, 2021

Suite à la victoire du Brésil en finale face à l’Espagne, après prolongation, Bruno Guimaraes a tenu à rendre hommage à Jean-Michel Aulas, se félicitant de voir que le président de l’Olympique Lyonnais avait été fidèle à son engagement. Et le champion olympique de l’OL a reconnu qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour rentrer à Lyon au plus vite. « J'avais mis ma présence aux Jeux Olympique de Tokyo dans mon contrat à Lyon, et je remercie le président Jean-Michel Aulas et Juninho. Ils ont donné leur parole, et ils l'ont tenue malgré le décalage d’un an. Je rentre dès dimanche à Lyon, car je n'ai pas de vacances », a précisé Bruno Guimaraes. Une bonne nouvelle pour Lyon et Peter Bosz, le joueur brésilien ayant confirmé au Japon toutes ses qualités. Car sur ce que l'on a vu ce samedi lors d'OL-Brest, le milieu de terrain fera le plus grand bien à Lyon.