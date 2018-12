OL : Cette star lyonnaise est en train de rater sa saison

Dans : OL, Ligue 1.

Titre de champion du monde, transfert raté à Liverpool, Nabil Fékir va-t-il se remettre un jour de son été mouvementé ?

Le capitaine lyonnais semblait avoir digéré ces gros soubresauts avec quelques matchs de premier choix, et notamment celui à Manchester City. Mais après quelques nouveaux pépins physiques, le meneur de jeu n’arrive pas à retrouver son meilleur niveau, sa capacité à être décisif, et son dribble tranchant. Résultat, lors des derniers matchs, Nabil Fékir a clairement freiné le jeu lyonnais, et cela a encore été le cas face à Rennes ce mercredi. Les notes après la rencontre ont été assez unanimes, puisque L’Equipe comme Le Progrès, lui ont décerné un 3 sur 10. Et le quotidien régional d’ajouter ce commentaire qui montre bien qu’à Lyon, on s’inquiète du rendement décevant de Nabil Fékir.

« Il n’y arrive pas. C’est un cercle vicieux car il a besoin de jouer, mais ne parvient pas à créer. La saison du champion du monde, hormis sa prestation à Manchester, ne décolle pas », note Le Progrès, qui s’étonne de voir l’international français ne pas parvenir à monter en puissance cette saison, alors qu’il possède la confiance aveugle de Bruno Genesio. Et pourtant, le dernier but de Fékir en Ligue 1 remonte à septembre dernier, à l’occasion du match contre Marseille.