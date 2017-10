OL : Cette rentrée d’argent qui rend jaloux presque toute la Ligue 1

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Sorti de terre il y a désormais quasiment deux ans de cela, le nouveau stade de l’Olympique Lyonnais est tout de même un petit bijou dont la réussite est incontestable puisque, malgré son coût de construction et les difficultés rencontrées, il appartient à 100 % au club rhodanien. Toutes les rentrées d’argent liées à son exploitation vont donc dans la poche de l’OL, que ce soit pour les matchs du club local, les rencontres internationales ou européennes, mais aussi les concerts ou autres animations, sans parler des futures constructions de type centre médical ou de loisir, hôtellerie et restaurants.

Mais pour revenir au football, Le Progrès s’est vu signifier par le club rhodanien que chaque match disputé au Groupama Stadium rapportait 2,2 millions d’euros de chiffre d’affaires sur chaque rencontre disputée pendant la première année d’exploitation. Le grand public, mais aussi les salons VIP font donc marcher à fond le merchandising et les consommations sur place, pour des revenus jusqu’à présent inégalés en France… en dehors du PSG. Malgré une plus petite capacité, le Parc des Princes rapportait en effet plus de 3 ME par match en 2016, grâce notamment à son taux de remplissage spectaculaire et ses loges agrandies et améliorées pour une rentabilité de premier ordre.