OL : Cette grosse recrue qui est déjà un échec pour Riolo

Le marché des transferts estival de l’Olympique Lyonnais a été particulièrement musclé cet été, avec un gros renouvellement dans tous les secteurs de jeu, afin de rajeunir le groupe mais aussi de compenser des départs majeurs. D’ailleurs, cela avait été préparé en amont avec notamment plusieurs venues dès l’hiver dernier, et notamment Memphis Depay. Une énorme dépense pour l’OL pour un international néerlandais qui évoluait à Manchester United, même s’il ne jouait pas sous les ordres de José Mourinho. Après des débuts prometteurs, l’ancien du PSV Eindhoven peine tout de même à convaincre, et ce n’est pas une surprise pour Daniel Riolo, qui estime que le Néerlandais ne va pas répondre aux attentes, et devrait déjà être hors de l’équipe s’il n’avait pas ce statut de « gros transfert ».

« Le dernier gros transfert en date, c’est Memphis Depay, et ce sera un échec. Tout le monde le sait mais personne ne veut l’avouer. Si cela ne tenait qu’à Genesio, il serait sur le banc », a certifié le polémiste de RMC, qui sait que l’entraineur lyonnais s’en est déjà pris plusieurs fois à son ailier ces derniers mois, notamment pour ses excès d’individualisme.