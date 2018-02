OL : Cette grosse boulette du mercato qui coûte cher à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Dauphin du PSG il y a quelques semaines, Lyon est désormais en mauvaise posture en Ligue 1. En effet, les hommes de Bruno Genesio pointent désormais à la 4e place du classement avec 6 points de retard sur l’OM. A qui la faute ? Consultant pour RMC, Pierre Ducrocq refuse de tomber sur Bruno Genesio. Selon l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, c’est plutôt le mercato rhodanien dans son ensemble qui coûte aujourd’hui très cher à l’OL. Le manque de maturité et de leaders dans cet effectif est criant aux yeux du consultant de l’After Foot.

« Est-ce-que le responsable de la situation à Lyon, c’est Bruno Genesio ? Mon constat finalement, quand je réfléchis à la saison de l’OL, c’est qu’il n’y a aucun leader dans cet effectif. Genesio ne peut s’appuyer sur aucun cadre, c’est quand même fou pour un club comme Lyon, qui a un très gros budget. Il y a des bons joueurs comme Marcelo, Fekir ou Lopez, mais ce ne sont pas de réels cadres selon moi. Ce ne sont pas des mecs qui mettent tout le monde d’accord et qui sont capables de prendre le relai du coach et de pousser une gueulante. Selon moi, il y a vraiment des erreurs de casting dans le mercato car il y a un cruel manque de leader dans cet effectif » s’est inquiété Pierre Ducrocq, qui estime que l’OL a un vrai déficit dans ce domaine par rapport à l’OM et Monaco, ses concurrents au podium. C'était pourtant l'une des volontés de l'OL en recrutant un joueur comme Marcelo par exemple.