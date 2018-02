OL : Cette « bonne guerre » a fait grandir l’OL

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire de Bruno Genesio depuis quelques matchs, Ferland Mendy s’impose sur le couloir gauche de la défense de l’Olympique Lyonnais, malgré quelques erreurs de jeunesse. Préféré à Fernando Marçal après avoir été remplaçant en début de saison, l’ancien défenseur du Havre est revenu sur cette concurrence qu’il juge « de bonne guerre ». Une concurrence indispensable pour la progression de l’effectif rhodanien selon Ferland Mendy.

« On a un rôle important (les latéraux) surtout quand l’axe est fermé. Il faut dédoubler. J’essaye d’apporter le maximum offensivement. J’ai progressé tactiquement et techniquement. Je me déplace mieux mais je peux encore progresser. C’est une bonne concurrence avec Fernando Marçal. C’est de bonne guerre. C’est un joueur de qualité » a confié le défenseur de l’OL avant de se livrer sur les ambitions de l’OL en Coupe de France avant le match à Montpellier. « La Coupe de France nous tient à cœur. C’est la première fois que je vais aussi loin. C’est un adversaire compliqué. Ils défendent bien avec un bloc très bas. J'espère qu'on repartira de l'avant en Coupe et dimanche contre Rennes à la maison » a-t-il lancé. La Coupe de France lui tient à cœur, cela tombe bien : il devrait, de nouveau, être préféré à Marçal face au MHSC.