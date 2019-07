OL : Cet achat ruinerait le bon mercato de Lyon

Dans : OL, Mercato.

Sur le point de perdre Nabil Fékir, l’Olympique Lyonnais va surement récupérer une somme proche de 25 ME.

Encore une belle vente pour un joueur qui valait certes beaucoup plus cher un an plus tôt, mais qui a légèrement baissé de régime ces derniers mois, et ne possède plus qu’un an de contrat. Pour le remplacer, Juninho et Florian Maurice travaillent sur plusieurs pistes, mais ont accéléré sur la venue de Jeff-Reine Adelaïde. L’international espoir est très courtisé ces derniers jours, et Angers a déjà repoussé plusieurs offres, n’envisageant qu’une proposition à 20 ME pour laisser filer son milieu offensif. Un montant abusé pour Etienne Moatti, persuadé que l’OL ferait un investissement risqué et contraire à ses habitudes de rentabilité presque garantie.

« Jeff Reine-Adelaïde du SCO d’Angers à Lyon ? Si j’étais Lyon, je ne le prendrais pas. Je pense que Lyon a très bien vendu sur des joueurs dont les départs n’étaient pas prévus. Aujourd’hui, ils ont Nabil Fekir qui veut également partir. A ce jour, je ne pense pas que ce soit une bonne opération au montant évoqué (20 ME) pour le club même si pour le joueur ce serait évidemment positif. A ce montant-là, j’ai vraiment un doute. Ce n’est pas parce que tu mets 20 ME que tu récupères 80 ME deux ans plus tard, ça ne marche pas toujours comme ça », explique le journaliste de L’Equipe, pas persuadé que la valeur de l’ancien joueur d’Arsenal n’explose à l’Olympique Lyonnais.