OL : Ce sale coup des supporters, Aulas se venge

Quatre ans après le départ de Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas a des remords sur les conditions du départ de l’ex-entraîneur de l’OL.

A l’époque, la pression populaire était forte pour un départ de Bruno Genesio, qui n’avait plus du tout la cote chez les supporters de l’Olympique Lyonnais. De son propre aveu, Jean-Michel Aulas a cédé a la pression du Groupama Stadium, qui réclamait avec vigueur le départ de l’actuel entraîneur du Stade Rennais. Avec le recul, Jean-Michel Aulas regrette cette décision, d’autant que tous les coachs qui ont suivi Bruno Genesio n’ont pas vraiment réussi chez les Gones, de Sylvinho à Rudi Garcia en passant par Peter Bosz. Cette saison, le président de l’OL est confronté à un problème similaire, mais cette fois c’est un dirigeant et non un entraîneur qui est visé en la personne de Bruno Cheyrou, actuel responsable du recrutement. A en croire l’insider Mohamed Toubache-Ter, le président de l’OL a néanmoins l’intention de se servir de l’épisode Genesio et de ne plus céder aux pressions des supporters.

Aulas refuse de céder à la pression populaire

« Le président Aulas regrette le traitement infligé à Bruno Cheyrou et d’avoir cédé sous la pression des supporters lyonnais. Il s’est juré de ne plus refaire la même erreur, d’où son idée de confier à Bruno Cheyrou la direction sportive du club » a tweeté l’insider, lequel a évidemment provoqué la furie des supporters de l’OL avec cette information. Il faut dire que depuis plusieurs mois, Jean-Michel Aulas est de plus en plus critiqué et ses décisions sont contestées comme jamais dans la capitale des Gaules. Avec une telle information, c’est davantage le cas et cela risque de provoquer un climat bouillant au Groupama Stadium dans la mesure où Bruno Cheyrou -à l’instar de Vincent Ponsot- est très critiqué. Les choix du responsable du recrutement sont la cible de vives moqueries de la part des fans, notamment en ce qui concerne le mercato. Nul doute que si Jean-Michel Aulas va au bout de son idée en nommant Bruno Cheyrou à la tête de la direction sportive, les supporters ne manqueront pas de manifester leur mécontentement.