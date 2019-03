OL : Ce n'était pas gagné, mais il a réussi son pari à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur de son cinquième but lors des trois derniers matchs de Ligue 1 contre Montpellier dimanche après-midi, Moussa Dembélé s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Lyon après six mois délicats. Attaquant au profil très apprécié dans la capitale des Gaules, l’international espoirs français démontre pourquoi Jean-Michel Aulas a misé plus de 20 ME sur lui au mercato. Et son rendement satisfait pleinement Bruno Genesio, lequel n’a pas caché qu’il était désormais impossible pour lui d’enlever son n°9 de l’équipe de départ.

Six mois plus tard, il est devenu indispensable

« Il ne sort pas de l’équipe parce qu’il est performant. Il faut être performant sur le terrain et c’est ce qui compte le plus. Il l’est même lorsqu’il ne marque pas, parce qu’il fait les efforts pour l’équipe, il bouge beaucoup, il crée des brèches aussi pour les autres. Face à Montpellier, il a marqué un but important, mais s’il joue tout le temps c’est qu’il le mérite » a confié l’entraîneur rhodanien, heureux de voir son attaquant dans une telle forme. Cela tombe bien : pour rattraper le LOSC dans le sprint final, les Gones auront besoin d’un attaquant qui enchaîne les buts.