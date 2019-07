OL : Ce deal est bouclé, Lyon peut remercier Juninho

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Courtisé par les plus grands clubs européens dont le Real Madrid, Rayan Cherki s’est officiellement engagé en faveur de l’Olympique Lyonnais, dimanche. Le plus jeune buteur de l’histoire de la Youth League a paraphé un contrat jusqu’en juin 2023, pour le plus grand bonheur des supporters rhodaniens. Et si Jean-Michel Aulas a évidemment été un acteur important de ce dossier, Juninho a également contribué à convaincre le jeune Lyonnais, comme ce dernier l’a confirmé au site officiel de l’OL.

« Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur. C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. Maintenant, le plus dur commence. Il va falloir beaucoup travailler pour progresser. L'arrivée de Juninho a aussi fait pencher la balance. Je regardais des vidéos de ses coup-francs quand j'étais petit et aujourd'hui je vais pouvoir le côtoyer » a confié Rayan Cherki, ravi de signer son premier contrat professionnel chez lui, à Lyon. Et qui prouve que Juninho est déjà très important dans son rôle de directeur sportif dans la capitale des Gaules.