OL : Caqueret titulaire, la bonne nouvelle XXL pour Lyon

Dans : OL.

Le centre de formation de l'Olympique Lyonnais a encore mené un de ses joueurs en Ligue 1, puisque contre Strasbourg Maxence Caqueret a été titularisé pour la première fois. L'OL peut compter sur une pépite de plus.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais adorent voir débuter les meilleurs jeunes issus du club rhodanien, et concernant Maxence Caqueret l’attente grandissait au fil des semaines, le milieu de terrain de 19 ans frappant à la porte de la Ligue 1. Et la petite histoire retiendra que c’est samedi, à la Meinau et dans un match extrêmement compliqué pour Lyon que Rudi Garcia a donné à Maxence Caqueret sa première titularisation en Ligue 1. Une première qui s’est très bien passée puisque l’OL s’est imposé, mais en plus le milieu lyonnais a délivré une passe sur le but de Cornet, même si le fait qu’elle soit détournée par un joueur strasbourgeois fera qu’elle ne lui sera pas attribuée.

Peu importe, Maxence Caqueret a savouré ce bonheur et espère surtout que cela se renouvellera tout au long d’une saison très longue pour l’Olympique Lyonnais. « C’est une fierté d’avoir fait mes premiers pas en Ligue 1. Je l’attendais. J’ai bossé pour. J’apprends tous les jours avec le coach et les coéquipiers. Ils m’ont tous donné des conseils, avant et pendant le match. Cela m’a beaucoup aidé. Je les remercie pour cela. Ce n’est qu’un début, c’est un premier match. J’espère en jouer d’autres et je vais continuer à travailler. J’aimerais enchaîner, mais je prends ce qu’il y a à prendre », a confié le milieu de terrain de 19 ans de l’OL. Rudi Garcia est le seul à avoir la réponse concernant la suite de la carrière lyonnais de Maxence Caqueret.