OL : Caqueret titulaire indiscutable, Garcia n’a plus le choix

Dans : OL.

Moins utilisé ces dernières semaines, Maxence Caqueret a eu les faveurs de Rudi Garcia pour le match de l’OL contre Angers dimanche soir (3-0).

Au sein du 4-2-3-1 dessiné par l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret a brillé au côté de Bruno Guimaraes. Très apprécié par les supporters rhodaniens, l’international espoirs français a envoyé un message fort au staff de l’OL. Dans les colonnes du Progrès, le consultant Sidney Govou a salué la prestation remarquable de Maxence Caqueret. Pour l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais et de l’Equipe de France, il est désormais clair et net que Caqueret est un titulaire à part entière des Gones et que cela ne doit plus bouger dans ce sprint final. Reste maintenant à voir qui de Bruno Guimaraes ou de Thiago Mendes sera victime du retour en grande forme de celui qui était un cadre de l’OL durant le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne l’été dernier.

« Tout est parti de leur milieu dominateur. On ne peut pas évoquer cette victoire, sans relever la performance de Maxence Caqueret. Il a crevé l’écran avec sa capacité à courir et à toujours harceler le porteur du ballon, avec une agressivité contrôlée, ce qui est rare pour un joueur aussi jeune. Il a toujours joué dans le bon tempo. On devrait faire des « palettes » de ses matches, car il oriente systématiquement le jeu vers l’avant. Même si Paqueta a été déterminant, même si Guimaraes a été propre, Caqueret a été le détonateur en faisant le lien avec les attaquants. Après une telle prestation, je ne vois pas comment il pourrait sortir de l’équipe » a salué Sidney Govou, admiratif devant les prestations de Maxence Caqueret, lequel parvient à être bon en dépit d’un faible de temps de jeu. Ce que Rudi Garcia doit grandement apprécier.