OL : C'est la fête à Lyon, Aulas sort le Champagne

Suite à une année 2019 compliquée, entre les embrouilles avec les supporters, les blessures et les mauvais résultats en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a hâte de tourner la page.

Vivement 2020 ! Rudi Garcia l'a d'ailleurs clamé haut et fort la semaine dernière après le match nul à Reims (1-1) : « Il est temps que l'année 2019 s'arrête ». Difficile de le contredire, puisque l’OL a touché le fond en cette fin d’année. Douzième du championnat pendant cette trêve hivernale, le club rhodanien n’avait pas fait pire depuis 1995… L'Équipe en a donc profité pour faire un article à charge sur l’OL. « Hors des clous en L1, privé de Memphis et Reine-Adélaïde jusqu'à la fin de saison, l'OL a connu une fin d'année terrible. Mais c'est en fait toute l'année 2019 qui fut douloureuse pour l'OL, avec les relations tendues entre Bruno Genesio et les supporters, les éliminations en Coupes, l'échec de Sylvinho et la nomination, pas encore convaincante, de Rudi Garcia », peut-on lire sur le site du quotidien national du sport français.

Un papier pas du tout au goût de Jean-Michel Aulas. « Pour être très juste, les objectifs de 2019 ont été remplis pour l’OL, avec une nouvelle double qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et un quadruplé chez les féminines. En 2020, on jouera en Youth League, en Champions League et en Ligue des Champions féminines », a répliqué, sur Twitter, le président des Gones, qui préfère donc voir le verre à moitié plein. Un positivisme louable, mais l’OL devra maintenant répondre présent en L1, histoire de revenir dans la course au podium et à la Ligue des Champions, tout en tentant de réaliser un exploit face à la Juventus en huitièmes de finale de la C1. Si non...