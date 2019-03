OL : C’est l’effet Zahavi, Genesio fait une touche en Premier League

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Cela surprendra probablement les supporters lyonnais, mais leur entraineur si décrié, que Jean-Michel Aulas espère encore prolonger dans les prochaines semaines, est apprécié ailleurs.

Depuis qu’il a rejoint l’écurie de l’agent Pini Zahavi, connu comme l’un des « deal-makers » les plus efficaces de la planète football, le technicien français a changé de dimension. Désormais, il n’hésite plus à mettre la pression sur son président pour être fixé sur son avenir, tout en précisant bien que sa priorité allait à rester à l’OL. Mais dans le même temps, son agent fait son travail et lui offre déjà une première possible porte de sortie.

Newcastle s’intéresse en effet au cas de Bruno Genesio, au cas où les négociations pour prolonger Rafael Benitez, lui aussi en fin de contrat au mois de juin, venaient à échouer révèle L'Equipe ce vendredi. Depuis qu’il a réussi à bloquer à deux reprises Manchester City avec l’OL en Ligue des Champions, le technicien rhodanien voit sa cote grimper en flèche de l’autre côté de la Manche. Un dossier à suivre et dont le timing est en tout cas parfait, puisque Newcastle n’a pas encore tranché au sujet de son entraineur actuel, ce qui permet de conserver ce dossier sous le coude, en attendant que Jean-Michel Aulas prenne également sa décision.