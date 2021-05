OL : Bruno Guimaraes fera les JO avec le Brésil

Dans : OL.

C'est une bonne nouvelle pour lui, mais probablement une moins bonne pour l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes a été retenu par le Brésil pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo en juillet et août.

Sauf retournement de situation, le Japon accueillira cet été les JO, lesquels devaient se tenir l'an dernier mais avaient été repoussés en raison de l'épidémie de covid. Et pour le tournoi de football, qui se disputera du 22 juillet au 7 août, le Brésil a décidé de convoquer Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Le joueur de l'OL est évidemment très heureux de pouvoir défendre les couleurs de son pays, le Brésil étant le tenant du titre, lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Pour Lyon c'est évidemment plus compliqué, puisque Bruno Guimaraes ratera la préparation estivale avec peut-être un nouvel entraîneur et le début de saison de l'OL. Dans son groupe, le Brésil affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite.