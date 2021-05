OL : Bruno Guimaraes à genoux devant Dieu Juninho

Dans : OL.

Auteur d’une première demi-saison fracassante, Bruno Guimaraes alterne le bon et le moins bon avec l’Olympique Lyonnais en 2021-2022.

De plus en plus utilisé par Rudi Garcia en cette fin de saison, le milieu de terrain brésilien retrouve la forme. Il faut dire que son talent est indéniable et ne laisse aucune place au doute quant à son avenir radieux dans le football. Le directeur sportif lyonnais Juninho était sûr de lui lorsqu’il a décidé d’investir 20 ME sur Bruno Guimaraes il y a un an et demi. Dans une interview accordée à UOL, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est revenu sur son transfert ainsi que sur la confiance accordée par Juninho, un homme immensément respecté au sein du club rhodanien et notamment chez les Brésiliens, qui lui louent une réelle admiration.

« Juninho est très respecté non seulement dans le club mais également dans toute la ville » abonde Bruno Guimaraes avant de poursuivre. « C’est un gars très influent ici. C’est la première fois qu’il est directeur sportif, mais il a l’instinct de la victoire dans le sang. Être recruté avec l’aval de cet homme, c’est très important pour moi. C’est quelqu’un de phénoménal, il m’aide beaucoup, il aide beaucoup tous les Brésiliens et tous les joueurs de l’effectif ». Un bel hommage de la part de Bruno Guimaraes, qui a par ailleurs évoqué sa relation avec Thiago Mendes et Lucas Paqueta, ses compatriotes mais également ses concurrents au milieu de terrain. « Nous ne pouvons pas laisser cette concurrence affecter notre amitié. Nous sommes des Brésiliens à l’étranger, nous sommes de vrais amis. L’entraîneur fait ce qu’il pense être le mieux pour l’équipe. Souvent, je ne suis pas d’accord…mais je respecte toujours ses choix ». Un état d’esprit que Rudi Garcia, Juninho et Jean-Michel Aulas sauront apprécier à sa juste valeur.