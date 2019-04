OL : Bruno Genesio sur le départ, Aulas retente... Rémi Garde

Dans : OL, Ligue 1.

Actuellement concentré sur la saison de Major League Soccer avec sa franchise de Montréal, Rémi Garde n’a pas vraiment le temps de s’occuper des rumeurs qui courent à son sujet.

Car cela fait plusieurs semaines que son nom est murmuré pour reprendre les commandes de l’équipe rhodanienne si jamais Bruno Genesio devait sauter. Après les évènements de mardi soir, un changement d’entraineur est plus que probable à Lyon. Les dirigeants s’en défendent, mais ils sont bien obligés d’explorer certaines pistes et Jacques Vendroux affirme ainsi sur France Inter que l’OL étudie la possibilité de proposer le poste à son ancien milieu de terrain.

Ce dernier avait déjà été coach de Lyon entre 2011 et 2014, pour un parcours sportif mitigé, à une époque où l’OL n’avait pas forcément les moyens de beaucoup recruter, et misait énormément sur les jeunes joueurs de son centre de formation. La victoire en Coupe de France avait toutefois donné du relief à son passage. En 2014, après de longs mois d’hésitation, il avait finalement décidé de mettre fin à son aventure, avant de replonger à Aston Villa puis dans le championnat nord-américain. Le natif d’Arbresle, comme un certain Jean-Michel Aulas, sera-t-il tenté par la perspective de revenir dans son club de cœur en cas d’offre concrète de la part de l’OL dans les prochains mois ? La question se pose en tout cas.