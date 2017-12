OL : Bruno Genesio réserve une surprise à Amiens

Dans : OL, ASC, Ligue 1.

Déjà privé de Bertrand Traoré blessé, l’Olympique Lyonnais devra peut-être se passer de Maxwel Cornet pour le déplacement à Amiens dimanche (15h).

Victime d’un coup face à l’Atalanta Bergame (défaite 1-0), l’ailier des Gones est incertain. En cas d’absence de l’ancien Messin, Bruno Genesio serait contraint de chercher une solution inattendue. S’il choisit de conserver son 4-2-3-1, l’entraîneur rhodanien pourrait utiliser le jeune Willem Geubbels (16 ans), comme en Italie jeudi, ou encore Myziane Maolida (18 ans).

« Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de voir le nombre de blessures que l'on a au même poste. Bertrand et Maxwel dernièrement... C'est problématique car on enchaîne des matchs tous les trois jours en décembre, a regretté le technicien. Je réfléchis à toutes les éventualités, dont Willem, que j'ai fait entrer hier, ou Myziane, qui n'était pas présent dans le groupe contre l'Atalanta. » A moins que Genesio n’opte pour un changement de schéma.

Le retour au 4-4-2 envisagé

« Mais il y a d'autres solutions, comme une adaptation de système et le retour au 4-4-2 losange, a-t-il envisagé. Concernant notre efficacité, on ne peut pas marquer à chaque fois trois buts par match, à l'image de Nabil (Fekir). Ce qui m'importe, c'est son investissement. Il retrouvera de l'efficacité, de la confiance. Le rythme des matchs lui fera du bien et je sais qu'il répondra présent. Il était sur une très bonne dynamique et il a besoin d'enchaîner pour revenir. » Tout en veillant à ne pas repasser par l’infirmerie...