OL : Bravo, Nicolas Puydebois a vu un truc positif dans cet OL-là !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a affiché un visage très inquiétant samedi à Caen, le club rhodanien pouvant s'estimer très heureux de ramener le point du nul de son déplacement en Normandie. Face à une formation dont l'objectif est comme toujours le maintien, et avec un groupe au complet, l'équipe de Bruno Genesio a montré de terribles lacunes défensives à quelques jours d'aller défier une formation de Manchester City qui est dans une forme resplendissante et dont l'attaque carbure déjà à plein régime.

Au moment d'analyser cette rencontre pour Olympique-et-Lyonnais.com, Nicolas Puydebois a évidemment souligné les grosses lacunes de l'OL. Mais l'ancien gardien de but de Lyon a tout de même vu une chose qui lui plait. « L’OL est bien pourvu en tireurs de coups francs, et c’est plutôt une bonne chose. A une époque, on avait Juninho qui nous débloquait des situations. C’est intéressant car quand on n’arrive pas à prendre le dessus dans le jeu, cela reste une arme importante. C’est le cas en ce moment pour le club », constate Nicolas Puydebois, et cela même si le but de Nabil Fekir contre Caen dans cet exercice doit aussi beaucoup à l'énorme boulette de Brice Samba.