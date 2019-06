OL : Bousculer un intouchable, Mendy prend le pari au Real

Dans : OL, Liga.

Sur le point de s’engager avec le Real Madrid, Ferland Mendy va se lancer dans un énorme défi.

Sans parler de la pression autour de la Maison Blanche et du niveau exigé, à la fois sur et en dehors du terrain, le latéral gauche aura affaire à Marcelo. On parle d’un sacré concurrent pour le futur ex-joueur de l’Olympique Lyonnais, qui n’avait pas à forcer son talent pour devancer Fernando Marçal. Mais cette fois, Mendy commencera la saison en tant que doublure d’un intouchable de Zinédine Zidane. Il faut dire que le Brésilien a mérité son statut ces dernières années.

Arrivé en 2006 lorsque son compatriote Roberto Carlos était encore à Madrid, le Merengue a écarté ses concurrents les uns après les autres. Fabio Coentrão, Gabriel Heinze, Theo Hernandez… Marcelo est toujours sorti vainqueur. Sauf peut-être cette saison lorsque Santiago Solari lui préférait le jeune Sergio Reguilon, que Mendy s’apprête à pousser vers la sortie. Sans doute une source de motivation pour l’international français, que le Real n’a pas acheté 53 M€ rien que pour les matchs en bois.