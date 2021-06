OL : Bosz à Lyon, Dhorasso est méchant

Dans : OL.

La signature de Peter Bosz au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais fait le bonheur des supporters de l'OL. Pour Vikash Dhorasso, il n'y a pourquoi pas de quoi s'emballer.

Une semaine après la fracassante sortie de Rudi Garcia, l’Olympique Lyonnais a déjà tourné la page en recrutant Petez Bosz. Et pour les supporters 2.0 de l’OL, le choix fait par Jean-Michel Aulas et Juninho est le bon, la preuve aucun hashtag #BoszOut n’est apparu sur les réseaux sociaux depuis l’officialisation de la signature de l’ancien technicien de l’Ajax Amsterdam. Excellent dans sa communication, dimanche face à la presse, Petez Bosz a donc convaincu tout le monde, enfin presque. Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, Vikash Dhorasso n’a pas hurlé au génie. Pour l’ancien joueur de Lyon, le palmarès de Bosz n’est pas vraiment exceptionnel.

« Moi j’ai quand même l’impression que Lyon est bien retrogradé par rapport à son standing d’il y a peu. Ils jouaient pour le titre, puis ils ont joué pour la Ligue des champions parce que le Paris Saint-Germain était champion de France pratiquement chaque année, et cette saison on y a cru mais Lille est passé devant. Là, ça commence à être vraiment dangereux pour eux, il y a un vrai problème. Il y a des clubs qui avancent et eux ils reculent, donc il faut déjà retrouver un standing. Après, les entraîneurs arrivent et veulent faire plaisir au public, faire plaisir à tout le monde. J’ai aussi été supporter à un moment, et voir gagner son équipe même quand elle joue mal on est hyper content. Moi, le truc des « joueurs intelligents », je n’aime pas, à priori les footballeurs de ce niveau ne sont pas cons, je n’arrive pas à comprendre ce qu’il veut dire. Quand Sampaoli a parlé du jeu pour gagner, j’y croyais un peu plus. Donc là, Bosz on verra, mais son CV ne fait pas rêver, mais on va y croire pour l’OL », a confié un Vikash Dhorasso toujours aussi caustique et qui n’a que faire de ce que l’on dira de lui.