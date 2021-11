OL : Boateng et Rennes, Léo Dubois traumatisé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a pris une énorme gifle contre le Stade Rennais en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (4-1).

La défense de l’OL a été particulièrement mise au supplice par la fougue et la technique des attaquants de Rennes. Cette démonstration bretonne a par exemple fait péter les plombs à Jérôme Boateng, lequel a senti le coup venir en s’en prenant extrêmement violemment à Léo Dubois alors que le score était encore de 0-0. Pour le capitaine de l’OL, ce moment a été difficile à vivre même si les deux hommes ont tenté d’éteindre l’incendie. Dans une interview accordée au site officiel de la FFF avant le match de l’Equipe de France contre le Kazakhstan au Parc des Princes, Léo Dubois est revenu sur ce Rennes-OL et dévoile notamment que sa nuit de dimanche à lundi n’a pas franchement été réparatrice.

L'embrouille entre Boateng et Dubois...



Nous aussi on en peut plus Jerome pic.twitter.com/XeTcuEuuNE — Matolisso (@Matolisso) November 7, 2021

« La nuit de dimanche à lundi n’a pas été géniale mais il faut prendre du recul par rapport à la situation. On sait qu’on est passé à côté de ce match (1-4 à Rennes en Ligue 1 Uber Eats). Il faut se poser les bonnes questions et tout de suite se remettre au travail pour régler les problèmes qu’il y a eus afin d’aborder le match de Marseille (le 21 novembre) le plus sereinement possible. D’ici là, il y a la sélection. Être avec ses coéquipiers aurait pu amener du positif parce que cela aurait engendré des discussions et des dialogues. Là, il y en a mais pas en direct » a dévoilé Léo Dubois. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais a ensuite dressé un bilan du début de saison des Gones.

Dubois fait le bilan du début de saison de l'OL

Et pour lui, il est nécessaire de faire une réelle distinction entre la Ligue 1 et l’Europa League, où l’OL brille depuis le début de la saison avec quatre victoires en quatre matchs. « Le bilan de Lyon depuis le début de saison ? Il faut distinguer le bilan européen qui est très bon, avec cette qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa, et le bilan en L1 qui n’est pas catastrophique mais pourrait être meilleur. On doit faire mieux. Il y a eu un nouveau plan de jeu, on commence à comprendre ce que le coach nous demande et c’est important. On est à quatre points du podium, cinq du deuxième et si on continue à croire en ce qu’on met en place et en réglant les problèmes, on se retrouvera bien positionnés à la trêve en décembre » a lancé Léo Dubois, qui se concentre maintenant sur la France avant de retrouver l’OL pour un choc contre l’OM le 21 novembre prochain.