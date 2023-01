OL : Blanc fait une promesse à Chelsea

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Désormais joueur de Chelsea, Malo Gusto vient de passer un cap dans sa carrière. Prêté dans la foulée à l'OL pour terminer la saison avec son club formateur, le défenseur français peut compter sur le soutien de son coach pour continuer à progresser.

Malo Gusto rejoindra donc officiellement ses futurs partenaires à la fin de la saison. À 19 ans, le talentueux défenseur droit lyonnais quitte son club formateur pour tenter de s'imposer en Premier League, dans une équipe ambitieuse qui est en train de se créer petit à petit, une armada pour les prochaines années. Malgré ses 55 matchs disputés avec l'OL, Malo Gusto a réussi à taper dans l'œil des Blues. Recruté pour 35 millions d'euros, bonus compris, le natif de Décines-Charpieu va renflouer les caisses de Lyon mais va également laisser un vide lors de son départ. Malgré la perte de l'un des joueurs les plus prometteurs de l'effectif, Laurent Blanc n'est pas déçu, au contraire, il a encouragé le futur défenseur de Chelsea en conférence de presse et a même fait une promesse.

Malo Gusto sera encore plus fort dans six mois

« On est tous heureux pour lui. S'il est dans cette situation c'est d'abord grâce à lui et parce qu'il y a des gens qui croient en lui. C'est une bonne chose de rester car il a encore des progrès à faire. Il ira à Chelsea encore meilleur qu'il ne l'est. Je ne pense pas qu'il y ait une déception chez lui. C'est extraordinaire ce qui lui arrive car il signe pour six ans à Chelsea après un an comme titulaire en Ligue 1. Bravo à lui. Qu'il nous fasse quatre bons mois car cela nous ferait du bien et cela l'aiderait lui aussi » a déclaré l'entraîneur des Gones qui est persuadé qu'au cours des six prochains mois, Malo Gusto va encore s'améliorer. Chelsea va continuer à suivre la progression de l'arrière droit avec l'OL, et appréciera certainement de voir son futur joueur continuer sa progression avant de porter le maillot des Blues.